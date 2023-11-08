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    Умер актер театра и кино Яббаров, сыгравший в «Джентльменах удачи»

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    Российский актер театра и кино Анатолий Яббаров ушел из жизни 6 ноября, ему было 86 лет, передает портал Kino-teatr.ru. Причины смерти не называют.

    Анатолий Ахмедович Яббаров родился в 1937 году в Баку. В 1964 году дебютировал в драме «Жили-были старик со старухой». Благодаря яркой внешности часто играл негативных персонажей, но и эпизодические роли в его исполнении были яркими и запоминающимися. В «Джентльменах удачи» (1971) сыграл уголовника по кличке Митяй. Также известен ролями в фильмах «Бег» (1970), «Два капитана» (1976), «Побег из тюрьмы» (1977), в 2011 году снимался в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви». Работал в московском драматическом театре имени Горького.

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