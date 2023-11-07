В Госдуме мандаты депутатов-прогульщиков отдадут двум женщинам

Появились претенденты на свободные мандаты в Госдуме. Они стали вакантными после того, как из-за прогулов депутатских полномочий лишили Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»).
Так, на мандат Белоусова претендует депутат Заксобрания Кировской области Олеся Редькина. Ее кандидатуру предложили Центризбиркому, сообщил «Ведомостям» 7 ноября лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, Редькина была второй после Белоусова в федеральном списке партии от региональной группы №16 (Удмуртская республика и Кировская область). Сейчас она занимает пост депутата областного парламента и главного врача инфекционной больницы в Кирове.
В свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил передать мандат Власова Василине Кулиевой. Об этом пишет РИА Новости. Кулиева уже работала депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов, была членом комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Сейчас она депутат Заксобрания Забайкальского края.
Напомним, депутатов Власова и Белоусова лишили мандатов 1 ноября. Причиной послужили их прогулы.
Василий Власов был самым молодым депутатом созыва. Петербуржцам он известен тем, что предложил переименовать Зольную улицу в честь Евгения Пригожина, заявив, что он «был настоящим героем».
Вадим Белоусов был депутатом с 2011 года, однако в августе 2022-го его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3 миллиарда рублей. В мае этого года приговор оставили в силе, однако Белоусов продолжал занимать депутатское кресло, пока его не лишили полномочий за прогулы.