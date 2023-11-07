В Госдуме мандаты депутатов-прогульщиков отдадут двум женщинам

Появились претенденты на свободные мандаты в Госдуме. Они стали вакантными после того, как из-за прогулов депутатских полномочий лишили Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»).



Так, на мандат Белоусова претендует депутат Заксобрания Кировской области Олеся Редькина. Ее кандидатуру предложили Центризбиркому, сообщил «Ведомостям» 7 ноября лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, Редькина была второй после Белоусова в федеральном списке партии от региональной группы №16 (Удмуртская республика и Кировская область). Сейчас она занимает пост депутата областного парламента и главного врача инфекционной больницы в Кирове.