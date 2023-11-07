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    КИО потребовал взыскать 387 миллионов рублей с вице-президента «Адаманта». Теплицкий узнал об этом от «Фонтанки»

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    4 комментария

    Комитет имущественных отношений Петербурга подал в арбитражный суд иск к миллиардеру Аркадию Теплицкому. Он является вице-президентом холдинговой компании «Адамант», включающей 20 торговых центров. Судя по заявлению, сумма исковых требований, обращенных к ИП Теплицкий Аркадий Юрьевич, составляет 387 миллионов рублей. Дело в категории «Аренда земельных участков» зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 3 ноября, истец также обратился в суд с просьбой принять обеспечительные меры по иску. Решение о принятии дела к рассмотрению арбитраж должен принять в срок до 8 ноября.

    Об иске КИО на 387 миллионов рублей Аркадий Теплицкий узнал от корреспондента «Фонтанки».

    «Я понятия не имею, что ко мне кто-то что-то подал. Нет у меня никаких уведомлений, никуда не приходило», — сообщил он корреспонденту издания 7 ноября.

    На сегодняшний день Аркадий Теплицкий владеет 100% долей в трех предприятиях в Петербурге — ООО «УК «Максимилиан» с оборотом 3,4 миллиона рублей, ООО «Парк» с оборотом 36,5 миллиона за 2022 год и ООО «Макпроект», который по итогам 2022 года остался без выручки. В ООО «Стройсоюз» Теплицкому принадлежат 15,34% доли, за 2022 год компания показала выручку 0,7 миллиона рублей. Отметим, что с 1 октября 2023 года ООО «УК «Максимилиан», ООО «Парк» и ООО «Стройсоюз» перешли на упрощенную систему налогообложения.

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    Комментарии 4

    Гость07 Ноя 2023 в 13:26
    Цирк одним словом
    +0−0
    Гость07 Ноя 2023 в 12:57
    вор и барыга!
    +1−0
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