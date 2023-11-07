Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль — о жизни в Петербурге: тут красивее, чем в Париже, и люди дружелюбные

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в середине сентября переехала в Петербург для работы в созданном ею Центре Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues при СПбГУ. Изъясняться (например, в продуктовом магазине) приходится все еще с помощью жестов. При этом она не чувствует негатива в свою сторону со стороны местных жителей, рассказала Кнайсль в интервью RT.
«Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, пояснив, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появляется широкая улыбка, и он подскажет», — рассказала Карин Кнайсль.
По ее словам, если в Австрии и Германии обратиться за помощью, то можно сразу «испытать чувство неприязни к иностранцам».
Автор: rutube.ru/rtrussian
Что касается стереотипов о погоде в Петербурге, экс-глава МИД Австрии напомнила, как об этом говорят в Германии: «Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда». Однако «плохая» погода только начинается, Кнайсль допускает, что с приходом дождей и сильного ветра еще изменит свою точку зрения.
По ее мнению, Петербург намного красивее, чем Париж, хотя столица Франции также является одним из любимых ею городов. Главное отличие — все гораздо масштабнее и больше зелени.
Кнайсль занимала должность министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии с 2017-го по 2019 год. В конце лета 2018 года она вышла замуж за финансиста Вольфганга Майлингера. На свадьбу приехал российский президент Владимир Путин. Летом 2023 года она переехала в Россию, жила сначала в Рязанской области, а потом отправилась в Петербург.