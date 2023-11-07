Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль — о жизни в Петербурге: тут красивее, чем в Париже, и люди дружелюбные

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в середине сентября переехала в Петербург для работы в созданном ею Центре Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues при СПбГУ. Изъясняться (например, в продуктовом магазине) приходится все еще с помощью жестов. При этом она не чувствует негатива в свою сторону со стороны местных жителей, рассказала Кнайсль в интервью RT.

«Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, пояснив, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появляется широкая улыбка, и он подскажет», — рассказала Карин Кнайсль.