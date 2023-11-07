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    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль — о жизни в Петербурге: тут красивее, чем в Париже, и люди дружелюбные

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    Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в середине сентября переехала в Петербург для работы в созданном ею Центре Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues при СПбГУ. Изъясняться (например, в продуктовом магазине) приходится все еще с помощью жестов. При этом она не чувствует негатива в свою сторону со стороны местных жителей, рассказала Кнайсль в интервью RT.

    «Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, пояснив, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появляется широкая улыбка, и он подскажет», — рассказала Карин Кнайсль.

    По ее словам, если в Австрии и Германии обратиться за помощью, то можно сразу «испытать чувство неприязни к иностранцам».

    Автор: rutube.ru/rtrussian

    Что касается стереотипов о погоде в Петербурге, экс-глава МИД Австрии напомнила, как об этом говорят в Германии: «Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда». Однако «плохая» погода только начинается, Кнайсль допускает, что с приходом дождей и сильного ветра еще изменит свою точку зрения.

    По ее мнению, Петербург намного красивее, чем Париж, хотя столица Франции также является одним из любимых ею городов. Главное отличие — все гораздо масштабнее и больше зелени.

    Кнайсль занимала должность министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии с 2017-го по 2019 год. В конце лета 2018 года она вышла замуж за финансиста Вольфганга Майлингера. На свадьбу приехал российский президент Владимир Путин. Летом 2023 года она переехала в Россию, жила сначала в Рязанской области, а потом отправилась в Петербург.

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    Карин Кнайсль
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