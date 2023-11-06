«Умом и добротой надо отличаться, а не породой». Как в ДК Кирова животные из приютов искали себе хозяев

«Фонтанка.ру»

В Петербурге прошел фестиваль «Найди друга». В ДК Кирова собрались более пятидесяти собак и кошек из десяти городских приютов — искать себе дом. На фестивале побывал и корреспондент «Фонтанки» и узнал, почему бездомные животные стали чаще болеть, что нужно, чтобы забрать питомца из приюта и кому в Петербурге найти друга таки удалось.



В холле ДК Кирова шумно: одни толпятся у клеток с котами и осторожно просовывают пальцы меж прутьев, другие бегут к пуфикам — обниматься с собаками. В коробке за одним из столиков жмутся друг к другу три котенка: два серых и рыжий, с пораженным инфекцией глазом.

— Они из одного помета?

— Они с одной помойки. А там кто их разберет, — отвечает волонтер.

«Эти котяточки у меня с берега Финского залива. Там есть лодочный кооператив, куда люди на лето приезжают. Ловят рыбу, кормят кошек, рождаются котята, а когда все уезжают, это печально заканчивается. Там закрытая территория, достать оттуда котов почти нереально. Я их ворую втихаря, честно. В этом году у меня трое, а вот в 2019 году я оттуда вывезла 18 кошек», — рассказывает Наталия.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В ее квартире разместился настоящий приют. Один из углов комнаты Наталия обила ковролином — под когтеточку. Аренду отдельного помещения для 30 пушистых жильцов она бы не потянула: помощников особо нет, а сборы устраивает, только если одно из животных нуждается в лечении. Помощь ветеринаров необходима часто: заболеваний в этом году особенно много. «Импортных вакцин нет, а наши очень плохо работают», — делится она.



Сейчас Наталия пытается пристроить 11 котов и кошек, остальные жители «безлапые, безглазые или дикие». Одноглазых котов на фестивале сразу несколько: кого-то нашли в подвале и не успели опередить инфекцию, кому-то серьезно не повезло с бывшими хозяевами. «А это Юма, — представляет волонтер кошку. — Она, видимо, рано потеряла маму. У нее привычка — хвост свой сосать».

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Нет, четвертым не возьмем, — почти в отчаянии говорит отец сыну, пока тот с уже влюбленными глазами тянется к питомцу.

— Ой, у вас трое! А у меня четыре собаки и два кота! — с гордостью отмечает одна из посетительниц. На вопрос, заведет ли седьмого, улыбается и отвечает: — Подумаю.

Одного из троицы в коробке позже заберут. Молодая семья, ждали, пока сыну Стефану исполнится десять лет — в свой юбилей он до питомца таки дорос. «Я бы назвала кота Грей или Феликс, но муж хочет русское имя», — говорит мама.



В глубине холла — уже территория собак. Они свободно — насколько позволяет поводок — рассекают по ДК. Напоминает «правильный» контактный зоопарк: животные сами тянутся за лаской и вниманием, дети — гладят, затаив дыхание. Девушка берет на руки одного из псов трясущимися от напряжения руками: «А говорят, хаски не карманные собаки». Как рассказали волонтеры, весит «карманный» пес 25 килограммов.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В углу резво скачет молодой Динго. Не сразу бросается в глаза, что лапы у него всего три.

«Он у нас особенный парень», — замечает волонтер. Нашли Динго на улице, с оторванной лапой и перебитыми суставами. Потом — долго учили ходить и занимались с реабилитологом. Пес от своего увечья нисколько не страдает — бежит общаться и с людьми, и с кошками, и с собаками, в том числе с соседкой по приюту — Дусей, которая чуть пугливо прячется на руках волонтера. Ее вместе с сестрами несколько месяцев назад вывезли в поле и бросили. Двух собак уже успели отдать в добрые руки, а у недотроги-Дуси на фестивале был дебют.

— Она очень нежная и ласковая, но ей нужно привыкнуть к своему человеку, чтобы раскрыться, — объясняет волонтер. — Одна семья хочет ее забрать. Приезжали вчера — не далась. Сегодня с утра уже гладилась. Снова заедут вечером — познакомиться еще поближе.



Среди собак ищущих носится джек-рассел Смайлик, который свою хозяйку уже встретил. Муж Иоланты «на свою голову» рассказал жене про одну из подобных выставок четыре месяца назад. «И началось в доме веселье», — усмехается пара.

В Петербург Смайлик приехал аж из Краснодара. Бывший хозяин свою собаку не стерилизовал, а пополнению не очень обрадовался и щенками не занимался. К новой семье пес привязался за три дня — ходил хвостиком и в туалет, и на кухню. Первые две недели был шелковый, а потом начал проявлять характер и прогрыз диван до пружины.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Немножко еще есть проблемы в поведении, но это контролируемо. Просто порода такая — активная. Ему в сентябре год исполнился, активный, энергии много», — рассказывают хозяева.

Их прерывает радостное «у нас забирают кота». К баннеру подзывают светловолосого мальчишку с переноской, которого почти трясет от восторга. На «как тебя зовут?» отвечает с третьего раза: называет сначала фамилию, затем отчество и только потом — «Гриша». Зато кота представляет с первого раза — Шпинат.



Мама Гриши объясняет — для них было важно взять питомца именно из приюта: «Чтобы он был не как товар, который купили, а как друг, которого выбрали. И Гришина зона ответственности». Поэтому на фестивале семья всецело полагалась на мнение сына. Правда, критерии при выборе нового друга у маленького Гриши возрасту не очень соответствуют.



Семья уже брала кота из приюта, но тот долго переходил из рук одних хозяев в руки других, еще более недобросовестных. От такого стресса он заболел и умер, а Гриша потерю друга очень тяжело перенес. «Поэтому, когда сын выбирал кота, постоянно спрашивал у волонтеров: "А он не умрет? Не умрет?"», — рассказывает мама.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К концу вечера забрали, конечно, не всех — большая часть животных вернулась обратно в приюты. Дело не только в том, что добрых рук не хватило, но и в том, что просто так увезти собаку с фестиваля нельзя, рассказывает организатор «Найди друга» Оксана.



«С первого раза собак не отдаем. Ее могут забрать на эмоциях и вернуть, а для животного это огромный стресс», — объясняет она. Волонтеры приютов записывают контакты потенциальных хозяев и приглашают их на второе свидание с питомцем уже на своей территории. Дальше — подробный расспрос, в каких условиях собака будет жить и чем ее собираются кормить. Желающие забрать животное подписывают договор ответственного содержания, согласно которому устанавливается испытательный срок — и для питомца, и для его новой семьи. В случае если новый хозяин не выходит на связь или плохо ухаживает за собакой или котом, сотрудники приюта вправе забрать подопечного обратно. До нового дома волонтеры тоже провожают — хотят убедиться, что квартира готова принять нового жильца.

Впервые в подобном фестивале приютов Оксана поучаствовала в 2015 году, на мероприятии «Хочу домой»: сначала привезла собак из своего центра, потом — поработала как ведущая. Но его стали проводить реже, а Оксана была убеждена — такие мероприятия городу нужны.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Так появился фестиваль «Найди друга». Его заехал поддержать и артист Андрей Ургант. Как он сам рассказал «Фонтанке», животных в их семье выбирают не по принципу породы. «Умом и добротой надо отличаться, а не породой. У зверей, которых выкидывают на улицу, шансов практически нет никаких. А у меня и у людей, которые так же остро это чувствуют, есть возможность им помочь», — отметил актер.

70% затрат на фестиваль Оксана взяла на себя. Суммарно потребовалось более 200 тысяч рублей: на открытие, баннеры, логистику, покрытие для пола, на котором сидят собаки, еду для волонтеров. У организатора есть и свой центр помощи животным: как объясняет Оксана, приютом его не назовешь, потому что все питомцы живут в домашних условиях. На одном только ее загородном участке сейчас 34 собаки и 20 кошек. Оксана признается: дом самый простой, «как сарайчик». Большой построить пока не могут: все средства уходят на животных.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По результатам первого фестиваля три кошки нашли дом, а у семи собак появились потенциальные хозяева, с которыми будут дальше работать волонтеры. «Мы ожидали, что возьмут больше. Сейчас время такое. Люди меньше забирают животных», — поделилась Оксана. Следующий фестиваль она планирует проводить весной 2024 года и надеется, что с каждым разом всё больше собак и кошек смогут обрести семью.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

