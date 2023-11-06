Крах и падение UnionPay: как США добивают китайские карточки в России

Фото: https://www.unionpayintl.com/ru/ Поделиться Поделиться





«Русский стандарт», ВБРР, Почта Банк — новый пакет санкций США попал сразу по трем российским кредитным учреждениям, выпускающим карты UnionPay. Это уже третий удар за год. Оставшихся эмитентов китайского пластика в стране можно пересчитать по пальцам одной руки, а полноценной замены Visa и MasterCard так и не случилось.



Минфин США 2 ноября ввел новые антироссийские санкции. В числе попавших в SDN оказались Почта Банк, «Русский стандарт» и Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Все три выпускали карты UnionPay в России. В ночи они начали рассылать клиентам предупреждения о приостановке работы за границей. «Русский стандарт» даже пообещал вернуть комиссии за снятие наличных 2-го и 3 ноября в банкоматах за пределами России.



Перед этим, в июле, в список SDN включили едва наладивший массовый выпуск UnionPay Тинькофф Банк и банк «Солидарность». В феврале аналогичные ограничительные меры привели к тому что МТС Банк и «Уралсиб» прекратили выпуск карт UnionPay. Карты банков «Зенит», «Приморье» и «Санкт-Петербург» также перестали работать за границей из-за санкций.



В результате из целой россыпи банков, а ведь когда-то о скором запуске UnionPay говорили даже в Сбере, на сегодняшний день осталось четыре относительно живых банка.

Живее всех живых — Газпромбанк. Он просит единовременно 5 тысяч рублей за выпуск. Обслуживание бесплатно. Карты именные и неименные, кредитные и дебетовые. Есть в рублях, есть в юанях. Есть целых две биржи: ГПБ-Брокер и ГПБ-Инвестиции Ньютон. Поддерживает оплату часами или телефоном через Huawei Pay. Работает на популярных у россиян курортах вроде Турции, Египта и Таиланда, проходит и в некоторых странах Европы. Из минусов — пользователи в профильных сообществах жалуются на не самую сильную работу в онлайне.



Еще один относительно популярный вариант — Россельхозбанк. Он выпускает карты бесплатно. Условие — хотя бы одна покупка в год. Карты есть в рублях, юанях и долларах. Они ограничено работают в странах ЕС, зато за пределами Европы «проходимость» приличная. У РСХБ есть карты в разных валютах и есть собственный брокер, поэтому в некоторых случаях UnionPay этого банка могут быть выгодны (например, для оплаты в евро, которые куплены на бирже). В профильных чатах пишут про не самое функциональное приложение и частые необъяснимые блокировки за границей.



И есть еще два менее известных в Центральной России банка. Первый — Азиатско-Тихоокеанский банк. В основном представлен на Дальнем Востоке, есть офисы в Москве, но нет в Петербурге. Выпускает дебетовые карты в юанях за 5000 рублей. Обслуживание бесплатно. Вариант относительно новый, и отзывов про него пока не слишком много. Клиенты хвалят неплохой курс конвертации и возможность получать юани от внешних брокеров. Второй — ПримСоцБанк с обслуживанием по 1000 рублей в год. Его пользователи в чатах ругают за неожиданный внутрибанковский курс. Но банк известен на Дальнем Востоке, и там у него хватает клиентов, а в Петербурге, например, всего одно отделение.



Пик развития UnionPay пришелся на конец 2022 — начало 2023 года. На волне отказа от европейских и американских систем китайская казалась неплохой альтернативой. Но довольно быстро на практике стало понятно, что заявление на сайте UnionPay о 181 поддерживаемой стране — это скорее маркетинговый ход.

Где-то китайский пластик принимал лишь какой-то один магазин, лучше всего было в туристических местах Европы и Азии. Довольно быстро отключили карты в Израиле, Великобритании, США и Грузии. В остальных в лучшем случае функционал сводился к возможности снять немного наличных в некоторых банкоматах. Ни на каком Booking.com карты не работали. Но проходили на сайтах Turkish Airlines, Pegasus, Airasia и даже Lufthansa, а через китайский сервис Trip.com — и у других авиакомпаний. Также через него можно купить билеты на поезда по Европе и Китаю и бронировать отели.



Где-то получалось даже арендовать авто, работали переводы в Китай по системе MoneyExpress. Но теперь почти всё в прошлом.



Многие пользователи UnionPay на первых порах открывали карточки сразу в нескольких банках. Но после трех итераций блокировок, когда люди буквально оставались без средств существования за границей, азарт к этой игре стал пропадать. В чатах пишут, что больше не планируют открывать новые карты и завели себе белорусские или казахские (мы писали, как и где). А самые опытные перешли на проверенный кеш.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

