FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -5
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Сбербанк планирует выпустить карту «Мир» — UnionРay

Печать

Возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay прорабатывает Сбербанк, сообщает 6 марта ТАСС. Платежную карту, совместимую с обеими платежными системами, можно будет использовать при расчетах за покупки и снятии наличных за рубежом. О сроках запуска карты Сбербанк пока не сообщает.

Международная платежная система UnionPay основана в 2002 году. Ее поддерживают 180 стран: Россия, Португалия, Хорватия, Сербия, Венгрия, Австрия, Швейцария, Греция, Италия, Испания, Германия, Мексика, Кипр, Таиланд, Индия, Израиль, Польша.

Поводом к выпуску карты послужили санкции международных платежных систем Visa и Mastercard, которые ограничат свою работу в России в течение ближайших дней. При этом внутри РФ они будут работать, средства клиентов на счетах, привязанных к картам, останутся доступны, но совершать трансграничные операции по картам будет невозможно.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости компаний