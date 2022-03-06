Сбербанк планирует выпустить карту «Мир» — UnionРay

Возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay прорабатывает Сбербанк, сообщает 6 марта ТАСС. Платежную карту, совместимую с обеими платежными системами, можно будет использовать при расчетах за покупки и снятии наличных за рубежом. О сроках запуска карты Сбербанк пока не сообщает.



Международная платежная система UnionPay основана в 2002 году. Ее поддерживают 180 стран: Россия, Португалия, Хорватия, Сербия, Венгрия, Австрия, Швейцария, Греция, Италия, Испания, Германия, Мексика, Кипр, Таиланд, Индия, Израиль, Польша.