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    Китайский нож в спину? Карты Union Pay отключились у клиентов банка «Санкт-Петербург»

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    Клиенты банка «Санкт-Петербург», который попал под последние санкции, жалуются на проблемы со снятием денег за рубежом с карт Union Pay — от Турции до Китая. В службе поддержки говорят об отключении от системы.

    Читательнице «Фонтанки», которая пожаловалась в чат службы поддержки на проблемы со снятием денег в Турции, сообщили 26 февраля, что «к сожалению, в настоящий момент трансграничные операции по картам Union Pay отключены платежной системой». В официальном Telegram-канале банка служба поддержки на тот же вопрос сообщила, что «это связано с тем, что США и Британия ввели ограничительные «блокирующие» меры в отношении нашего банка». Аналогичные жалобы приходят и из Китая, судя по чату пользователей Union Pay в России. Точное число выданных карт неизвестно.

    «Банк следит за развитием ситуации, ищет возможные решения и сообщит о них позже», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе банка «Санкт-Петербург».

    Напомним, ранее подсанкционные банки предупреждали о возможном отключении Union Pay за рубежом.

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