Китайский нож в спину? Карты Union Pay отключились у клиентов банка «Санкт-Петербург»

Клиенты банка «Санкт-Петербург», который попал под последние санкции, жалуются на проблемы со снятием денег за рубежом с карт Union Pay — от Турции до Китая. В службе поддержки говорят об отключении от системы.

Читательнице «Фонтанки», которая пожаловалась в чат службы поддержки на проблемы со снятием денег в Турции, сообщили 26 февраля, что «к сожалению, в настоящий момент трансграничные операции по картам Union Pay отключены платежной системой». В официальном Telegram-канале банка служба поддержки на тот же вопрос сообщила, что «это связано с тем, что США и Британия ввели ограничительные «блокирующие» меры в отношении нашего банка». Аналогичные жалобы приходят и из Китая, судя по чату пользователей Union Pay в России. Точное число выданных карт неизвестно.