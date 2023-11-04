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    Автопожар добавил огней на Садовой. За жителей пятиэтажки крестились прохожие

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    Жителям пятиэтажки у Мало-Калинкина моста в Адмиралтейском районе Петербурга пришлось плотнее закрывать окна вечером 4 ноября. Рядом с их домом горел автомобиль, прохожие переживали.

    читательница «Фонтанки» Анастасия

    «Не повезло тем, кто живёт в доме. Главное, чтобы не рвануло», — волнуется автор видео, которое прислали в редакцию «Фонтанки».

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    Легковой автомобиль загорелся на пересечении Садовой и набережной канала Грибоедова. Опасения очевидцев, по счастью, не подтвердились. Пожарных вызвали в 17:42 к дому № 129 на Садовой. По данным чрезвычайного ведомства, менее чем через двадцать минут машину потушили силами двух расчётов.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ГУ МЧС по Петербургу.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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