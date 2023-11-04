Аяз Шабутдинов доставлен в суд в Москве

Аяз Шабутдинов утром 4 ноября доставлен в Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Блогеру изберут меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Столичная прокуратура ранее проинформировала, что суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу .

Адвокат блогера Никита Апаликов рассказал ТАСС , что уголовное дело в отношении его подзащитного возбуждено по заявлениям семи его бывших учеников.

«Из 30 тысяч всех учеников только семеро оказались недовольны обучением и посчитали, что таким способом можно вернуть деньги. Это исходя из тех материалов дела, которые нам были предоставлены следствием», — отметил адвокат.

Ущерб, по его словам, незначительный.



«Он несоизмеримо мал по сравнению с тем обвинением и той тяжестью преступления, которое вменяют Шабутдинову в вину. Поэтому я рекомендовал ему не признавать вину», — сказал Апаликов.