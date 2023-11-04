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    Аяз Шабутдинов доставлен в суд в Москве

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    Аяз Шабутдинов утром 4 ноября доставлен в Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Блогеру изберут меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    «В суд доставили Аяза Шабутдинова», — сказала собеседница агентства.

    Столичная прокуратура ранее проинформировала, что суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Адвокат блогера Никита Апаликов рассказал ТАСС, что уголовное дело в отношении его подзащитного возбуждено по заявлениям семи его бывших учеников.

    «Из 30 тысяч всех учеников только семеро оказались недовольны обучением и посчитали, что таким способом можно вернуть деньги. Это исходя из тех материалов дела, которые нам были предоставлены следствием», — отметил адвокат.

    Ущерб, по его словам, незначительный.

    «Он несоизмеримо мал по сравнению с тем обвинением и той тяжестью преступления, которое вменяют Шабутдинову в вину. Поэтому я рекомендовал ему не признавать вину», — сказал Апаликов.

    По данным прокуратуры, бизнес-коуч обвиняется в восьми преступлениях по статье 159, часть 4, УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

    «...Из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности», — отметили в прокуратуре.

    У 32-летнего Аяза Шабутдинова почти два миллиона подписчиков. Он основал компанию «Like Центр», которая обучает тех, кто хочет запустить свой собственный бизнес и не знает, с чего начать. В отличие от других коллег по цеху пропаганды успешности Шабутдинова в начале пути считали предпринимателем с большими перспективами.

    Его называли «новым Тиньковым и Довганем в одном флаконе». Он начинал с создания сети хостелов и кофеен, продавал франшизы, затем создал холдинг, который обещал прокачивать молодых бизнесменов, за короткий срок увеличивать их доход и превращать серых клерков со средней зарплатой в победителей по жизни.

    К 2023 году он, по данным СПАРК, является совладельцем двух юридических лиц — «Лайк Центр» и «Нэймс-Екатеринбург». Первая организация в 2022 году зафиксировала прибыль в 737 млн рублей, вторая в 1,9 млн рублей.

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