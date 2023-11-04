Аяз Шабутдинов доставлен в суд в Москве

Аяз Шабутдинов утром 4 ноября доставлен в Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Блогеру изберут меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
«В суд доставили Аяза Шабутдинова», — сказала собеседница агентства.
Столичная прокуратура ранее проинформировала, что суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу.
Адвокат блогера Никита Апаликов рассказал ТАСС, что уголовное дело в отношении его подзащитного возбуждено по заявлениям семи его бывших учеников.
«Из 30 тысяч всех учеников только семеро оказались недовольны обучением и посчитали, что таким способом можно вернуть деньги. Это исходя из тех материалов дела, которые нам были предоставлены следствием», — отметил адвокат.
Ущерб, по его словам, незначительный.
«Он несоизмеримо мал по сравнению с тем обвинением и той тяжестью преступления, которое вменяют Шабутдинову в вину. Поэтому я рекомендовал ему не признавать вину», — сказал Апаликов.
По данным прокуратуры, бизнес-коуч обвиняется в восьми преступлениях по статье 159, часть 4, УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
«...Из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности», — отметили в прокуратуре.