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    ВЦИОМ: больше половины россиян осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы

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    Отношение граждан России к беспорядкам в аэропорту Махачкалы выяснил Всероссийский центр общественного мнения. Результаты опроса опубликованы 3 ноября.

    Об этих событиях в той или иной степени известно 77% россиян, в том числе 28% хорошо осведомлены о случившемся в Дагестане, а каждый второй что-то слышал, но без подробностей (49%). Впервые узнали об этом в ходе опроса 23% респондентов.

    Большинство опрошенных осудили случившиеся события (60%), 18% заявили, что безразлично отнеслись к произошедшему, а 11% отнеслись к событиям с пониманием.

    76 процентов респондентов выразили уверенность, что беспорядки специально организовали. О стихийном характере событий заявили 10%. Организаторами беспорядков в махачкалинском аэропорту граждане России в большинстве считают западные спецслужбы (26%). Еще 13% опрошенных полагают, что за попыткой захвата аэропорта стоят украинские спецслужбы, а 11% респондентов считают, что их организовали недовольные мусульмане Дагестана.

    Россияне с одинаковой частотой считают участников беспорядков в Дагестане преступниками, нарушившими работу аэропорта (27%), и пособниками врагов, так как их действия были направлены на дестабилизацию ситуации в стране (26%). Еще 16% назвали протестующих националистами, пропагандирующими антисемитизм, 7% — идейными борцами за интересы Палестины. Затруднились с ответом 22% респондентов.

    За жесткое наказание для участников событий выступили 48% опрошенных, 31% заявил, что лучше «не прибегать к жестким формам наказания».

    Метод опроса — телефонное интервью 1 600 человек по стратифицированной случайной выборке.

    Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

    Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки. Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива. Возбуждено уголовное дело. По данным ГУ МВД по СКФО, 83 человека задержаны. Президент России Владимир Путин считает, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины. Кадыров поддержал президента и призвал молодежь думать, прежде чем такое делать. «Не превращайтесь в неразумную толпу», — отметил глава Чечни.

    Главный раввин России Берл Лазар заявил, что что-то не в лучшую сторону изменилось на Северном Кавказе. Также он призвал сделать все, чтобы в России не было места пропаганде ненависти.

    На вопросы «Фонтанки» о погроме в дагестанском аэропорту ответил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов. Интервью с политологом читайте здесь.

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