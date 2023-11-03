ВЦИОМ: больше половины россиян осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы

Отношение граждан России к беспорядкам в аэропорту Махачкалы выяснил Всероссийский центр общественного мнения. Результаты опроса опубликованы 3 ноября.



Об этих событиях в той или иной степени известно 77% россиян, в том числе 28% хорошо осведомлены о случившемся в Дагестане, а каждый второй что-то слышал, но без подробностей (49%). Впервые узнали об этом в ходе опроса 23% респондентов.



Большинство опрошенных осудили случившиеся события (60%), 18% заявили, что безразлично отнеслись к произошедшему, а 11% отнеслись к событиям с пониманием.

