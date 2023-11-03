ВЦИОМ: больше половины россиян осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы

Отношение граждан России к беспорядкам в аэропорту Махачкалы выяснил Всероссийский центр общественного мнения. Результаты опроса опубликованы 3 ноября.
Об этих событиях в той или иной степени известно 77% россиян, в том числе 28% хорошо осведомлены о случившемся в Дагестане, а каждый второй что-то слышал, но без подробностей (49%). Впервые узнали об этом в ходе опроса 23% респондентов.
Большинство опрошенных осудили случившиеся события (60%), 18% заявили, что безразлично отнеслись к произошедшему, а 11% отнеслись к событиям с пониманием.
76 процентов респондентов выразили уверенность, что беспорядки специально организовали. О стихийном характере событий заявили 10%. Организаторами беспорядков в махачкалинском аэропорту граждане России в большинстве считают западные спецслужбы (26%). Еще 13% опрошенных полагают, что за попыткой захвата аэропорта стоят украинские спецслужбы, а 11% респондентов считают, что их организовали недовольные мусульмане Дагестана.
Россияне с одинаковой частотой считают участников беспорядков в Дагестане преступниками, нарушившими работу аэропорта (27%), и пособниками врагов, так как их действия были направлены на дестабилизацию ситуации в стране (26%). Еще 16% назвали протестующих националистами, пропагандирующими антисемитизм, 7% — идейными борцами за интересы Палестины. Затруднились с ответом 22% респондентов.
За жесткое наказание для участников событий выступили 48% опрошенных, 31% заявил, что лучше «не прибегать к жестким формам наказания».
Метод опроса — телефонное интервью 1 600 человек по стратифицированной случайной выборке.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.