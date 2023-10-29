«Личности всех будут установлены». В полиции пообещали найти всех участников беспорядков в Махачкале

В ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредили о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. Заявление опубликовали 29 октября в телеграм-канале ведомства.



«Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения», — пообещали в полиции.

Участников погрома собираются привлечь к ответственности по административной статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания (ст. 20.2 КоАП РФ).