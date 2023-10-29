«Личности всех будут установлены». В полиции пообещали найти всех участников беспорядков в Махачкале

В ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредили о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. Заявление опубликовали 29 октября в телеграм-канале ведомства.
«Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения», — пообещали в полиции.
Участников погрома собираются привлечь к ответственности по административной статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания (ст. 20.2 КоАП РФ).
В МВД напомнили об ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ предусматривает штраф или административный арест до 15 суток). В заявлении говорится и об уголовной ответственности — за попытки применения насилия к представителям органов правопорядка и за подстрекательство к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни.
Ранее стало известно, что в Дагестане возбудили уголовное дело по факту беспорядков в аэропорту Махачкалы.
Ранее толпа собралась возле аэропорта Махачкалы, затем ворвалась в здание и выбежала на взлетно-посадочную полосу. Утверждается, что причиной стал международный рейс из Тель-Авива, который по данным сервиса Flightradar, приземлился в 19.17. После этого аэропорт закрыли, самолеты, которые собирались совершить посадку, направили на запасные аэродромы.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию событий в аэропорту.