Над Крымом сбили 36 беспилотников, в Ростове прогремел взрыв: новости СВО за 29 октября

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 октября.

Атаки ВСУ

В ночь с 28 на 29 октября средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Черным морем и северо-западной частью Крыма, сообщили в Минобороны. Данных о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Также зафиксировали попытки удара по Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Щетиновка — по нему было выпущено 16 снарядов. Обошлось без последствий.