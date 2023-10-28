Мария Захарова прокомментировала удар по Курской АЭС: новости СВО за 28 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 октября.
Атаки ВСУ
В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и два над территорией Тульской области.
Последствия удара по Курской АЭС
Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала все правительства решительно осудить атаку Украины на Курскую электростанцию, совершенную в ночь с 26 на 27 октября.
— Вечером 26 октября Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции, — сообщила Захарова.
Ранее в Росэнергоатоме сообщили, что атаки никак не повлияли на работу АЭС, пострадавших и разрушений нет.
Внешняя политика
Союзники США опасаются, что у Вашингтона может не хватить ресурсов на помощь сразу и Украине, и Израилю. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам одного из них, до начала эскалации палестино-израильского конфликта Вашингтон перемещал ресурсы с Ближнего Востока на «борьбу с Россией и Китаем». Однако теперь США вынуждены «просить Израиль отложить наземную операцию», пока они не нарастят свои силы в регионе.