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    Спецоперация на Украине

    Мария Захарова прокомментировала удар по Курской АЭС: новости СВО за 28 октября

    Главное, что случилось за последние сутки

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    14 комментариев
    Контрнаступление Украины началось летом 2023 года
    Контрнаступление Украины началось летом 2023 годаФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 октября.

    Атаки ВСУ

    В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и два над территорией Тульской области.

    Последствия удара по Курской АЭС

    Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала все правительства решительно осудить атаку Украины на Курскую электростанцию, совершенную в ночь с 26 на 27 октября.

    — Вечером 26 октября Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции, — сообщила Захарова.

    Ранее в Росэнергоатоме сообщили, что атаки никак не повлияли на работу АЭС, пострадавших и разрушений нет.

    Внешняя политика

    Союзники США опасаются, что у Вашингтона может не хватить ресурсов на помощь сразу и Украине, и Израилю. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По словам одного из них, до начала эскалации палестино-израильского конфликта Вашингтон перемещал ресурсы с Ближнего Востока на «борьбу с Россией и Китаем». Однако теперь США вынуждены «просить Израиль отложить наземную операцию», пока они не нарастят свои силы в регионе.

    Контрнаступление Украины началось летом 2023 года
    Контрнаступление Украины началось летом 2023 годаФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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