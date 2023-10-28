Мария Захарова прокомментировала удар по Курской АЭС: новости СВО за 28 октября

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 октября.

Атаки ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и два над территорией Тульской области.

Последствия удара по Курской АЭС

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала все правительства решительно осудить атаку Украины на Курскую электростанцию, совершенную в ночь с 26 на 27 октября.

— Вечером 26 октября Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции, — сообщила Захарова.

