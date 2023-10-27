Глава ЦИК Памфилова ответила, собирается ли на пенсию после президентских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова опровергла слухи о планах уйти на пенсию после президентских выборов и единого дня голосования 2024 года.



«Чушь полная. Не дождутся», — сказала она РИА Новости.



Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о якобы планах Памфиловой покинуть пост после выборов в следующем году из-за «возраста и состояния здоровья». Источники даже пророчили ей место во главе Общественной палаты.



7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России, «когда идет СВО». «Потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — сказал он.