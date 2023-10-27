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    Глава ЦИК Памфилова ответила, собирается ли на пенсию после президентских выборов

    1988
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    Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова опровергла слухи о планах уйти на пенсию после президентских выборов и единого дня голосования 2024 года.

    «Чушь полная. Не дождутся», — сказала она РИА Новости.

    Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о якобы планах Памфиловой покинуть пост после выборов в следующем году из-за «возраста и состояния здоровья». Источники даже пророчили ей место во главе Общественной палаты.

    7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России, «когда идет СВО». «Потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — сказал он.

    Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова допустила, что выборы президента России в 2024 году могут продлиться несколько дней. Она говорила и о том, что на грядущих выборах есть интрига как минимум потому, что действующий глава государства Владимир Путин еще не объявил, что пойдет на новый срок. При этом Памфилова отмечала, что от предстоящих выборов президента зависит судьба не только России, но и всего мира. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что Путин «пользуется абсолютной поддержкой населения», и если он выдвинет свою кандидатуру, то «очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может».

    РБК 3 октября писал, что Кремль попросил регионы составить списки доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах.

    Согласно действующему избирательному законодательству, выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года.

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