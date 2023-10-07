Кадыров предложил отменить выборы президента России, «когда идет СВО»

Предстоящие выборы президента России нужно отменить или провести их с одним кандидатом — Владимиром Путиным. С таким предложением 7 октября выступил глава Чечни Рамзан Кадыров во время масштабного флешмоба в Грозном, посвященного 71-летию со дня рождения Путина.
Кадыров объяснил свою идею продолжающейся военной операцией на Украине. «Потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — сказал глава Чечни (цитата по РИА Новости).
По его мнению, президент России «честный, правильный» человек, который «никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду и максимально вникает во все проблемы регионов».
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова допустила, что выборы президента России в 2024 году могут продлиться несколько дней. Она говорила и о том, что на грядущих выборах есть интрига как минимум потому, что действующий глава государства Владимир Путин еще не объявил, что пойдет на новый срок. При этом Памфилова отмечала, что от предстоящих выборов президента зависит судьба не только России, но и всего мира. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что Путин «пользуется абсолютной поддержкой населения», и если он выдвинет свою кандидатуру, то «очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может».
РБК 3 октября писал, что Кремль попросил регионы составить списки доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах.
Согласно действующему избирательному законодательству, выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года.