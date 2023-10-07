Кадыров предложил отменить выборы президента России, «когда идет СВО»

Предстоящие выборы президента России нужно отменить или провести их с одним кандидатом — Владимиром Путиным. С таким предложением 7 октября выступил глава Чечни Рамзан Кадыров во время масштабного флешмоба в Грозном, посвященного 71-летию со дня рождения Путина.



Кадыров объяснил свою идею продолжающейся военной операцией на Украине. «Потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — сказал глава Чечни (цитата по РИА Новости).

По его мнению, президент России «честный, правильный» человек, который «никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду и максимально вникает во все проблемы регионов».