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    Памфилова: От выборов президента 2024 года зависит судьба России и мира

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    30 комментариев

    От предстоящих выборов президента зависит судьба не только России, но и всего мира. Об этом 3 июля заявила председатель ЦИК Элла Памфилова президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи.

    «Это не просто какие-то очередные рядовые президентские выборы, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед», — заявила Элла Памфилова.

    По ее словам, предстоящие выборы — это «линия фронта» для Центризбиркома. И, выражаясь образно, Памфилова заверила Путина, что «многомилионная армия ЦИК» достойно пройдет эту «линию фронта».

    Председатель ЦИК напомнила о 30-летии избирательной системы современной России, а также заявила, что история народовластия в России берет начало с 862 года, с новгородского вече. В этой связи попытки некоторых государств, которым не многим более 200 лет, учить Россию выборам, выглядят странно, заключила Памфилова.

    В начале июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Владимир Путин участвовать в следующих президентских выборах, заявил, что «у выборов есть свой график. И у начала предвыборной кампании, и так далее. Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед».

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    Комментарии 30

    Гость03 Июл 2023 в 14:38
    Эллочка людоедочка .
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