Памфилова: От выборов президента 2024 года зависит судьба России и мира

От предстоящих выборов президента зависит судьба не только России, но и всего мира. Об этом 3 июля заявила председатель ЦИК Элла Памфилова президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи.



«Это не просто какие-то очередные рядовые президентские выборы, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед», — заявила Элла Памфилова.



По ее словам, предстоящие выборы — это «линия фронта» для Центризбиркома. И, выражаясь образно, Памфилова заверила Путина, что «многомилионная армия ЦИК» достойно пройдет эту «линию фронта».

