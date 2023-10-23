«Балтийская жемчужина» рекламировала меньшие квартиры, чем продавала. Теперь компания должна миллионы

Петербургское управление федеральной антимонопольной службы обязало компанию «Балтийская жемчужина» перечислить в федеральный бюджет 52 млн рублей. Как стало известно 23 октября «Фонтанке», связано это с рекламой жилья.
Участники долевого строительства ЖК «Жемчужный каскад» обратились в УФАС в жалобой. Покупатели утверждали, что их ввели в заблуждение относительно фактической площади квартир.
Как установили в ведомстве, в договорах участия в долевом строительстве и рекламе застройщик указал площадь недвижимости, которая была меньше реальной. После компания навязала участникам долевого строительства дополнительные соглашения, которые увеличивали цену квартиры из-за пересчёта её площади.
В петербургском УФАС сочли, что «Балтийская жемчужина» нарушила статью 14.2 Закона о защите конкуренции, и выдало предупреждение о необходимости прекратить вводить покупателей в заблуждение. Компания с таким решением не согласилась и обратилась в суд. Кассационная инстанция поддержала УФАС.
Поскольку застройщик предупреждение не выполнил, Управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства и выдало предписание о перечислении 52 млн в бюджет. Теперь пострадавшие могут обратиться в суд — и потребовать взыскать с «Балтийской жемчужины» причиненные убытки.