Зарплата участников СВО составит от 210 тысяч рублей

Ежемесячная зарплата участников специальной военной операции с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим в России на 10,5% составит как минимум 210 тысяч рублей. Об этом сообщается в свежем номере газеты «Красная звезда».
Ежемесячная социальная выплата контрактникам и мобилизованным составляет 15 тысяч рублей. Дополнительно к денежному довольствию военнослужащим, призванным по мобилизации, установлена ежемесячная социальная выплата: 172 тысячи рублей занимающим воинские должности курсантов и 158 тысяч рублей военнослужащим, занимающим другие воинские должности.
«Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5%, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тысяч рублей в месяц», — говорится в материале.
В проекте бюджета на предстоящие три года общий объём расходов на национальную оборону в 2024 году составит 10,8 триллиона рублей.