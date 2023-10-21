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    Зарплата участников СВО составит от 210 тысяч рублей

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    Ежемесячная зарплата участников специальной военной операции с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим в России на 10,5% составит как минимум 210 тысяч рублей. Об этом сообщается в свежем номере газеты «Красная звезда».

    Ежемесячная социальная выплата контрактникам и мобилизованным составляет 15 тысяч рублей. Дополнительно к денежному довольствию военнослужащим, призванным по мобилизации, установлена ежемесячная социальная выплата: 172 тысячи рублей занимающим воинские должности курсантов и 158 тысяч рублей военнослужащим, занимающим другие воинские должности.

    «Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5%, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тысяч рублей в месяц», — говорится в материале.

    В проекте бюджета на предстоящие три года общий объём расходов на национальную оборону в 2024 году составит 10,8 триллиона рублей.

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    Комментарии 48

    Гость21 Окт 2023 в 19:13
    2100$
    +0−0
    инкогнито из Петербурга21 Окт 2023 в 19:10
    долго получать не придётся
    +1−0
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