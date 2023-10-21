Зарплата участников СВО составит от 210 тысяч рублей

Ежемесячная зарплата участников специальной военной операции с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим в России на 10,5% составит как минимум 210 тысяч рублей. Об этом сообщается в свежем номере газеты «Красная звезда».



Ежемесячная социальная выплата контрактникам и мобилизованным составляет 15 тысяч рублей. Дополнительно к денежному довольствию военнослужащим, призванным по мобилизации, установлена ежемесячная социальная выплата: 172 тысячи рублей занимающим воинские должности курсантов и 158 тысяч рублей военнослужащим, занимающим другие воинские должности.

