Петербургские археологи исследуют крепость XVII века в Калининграде. Она была образцом для кронштадтских фортов

Петербургские археологи проводят раскопки на территории крепости Фридрихсбург в Калининграде. В центре сооружения XVII века найден фундамент арсенала. Ожидаются и другие открытия.



Как сообщили в Смольном 20 октября, фундамент сохранился на уровне как минимум булыжной ливневки, а местами — на 3–4 кирпича выше ее. Нижняя часть крепости законсервирована в начале ХХ века слоем песка толщиной от 1 до 1,5 метра. Археологи надеются найти и другие постройки.

Также при раскопках обнаружили деревянную обложку в кожаном переплете с тиснением. На неё нанесена надпись Summa über das Alte Testament, что в переводе с немецкого означает «Краткое содержание Ветхого завета». На обложке сохранились латунные застёжки. Находка предварительно датируется 17-м веком или началом 18-го.