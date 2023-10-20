Петербургские археологи исследуют крепость XVII века в Калининграде. Она была образцом для кронштадтских фортов

Петербургские археологи проводят раскопки на территории крепости Фридрихсбург в Калининграде. В центре сооружения XVII века найден фундамент арсенала. Ожидаются и другие открытия.
Как сообщили в Смольном 20 октября, фундамент сохранился на уровне как минимум булыжной ливневки, а местами — на 3–4 кирпича выше ее. Нижняя часть крепости законсервирована в начале ХХ века слоем песка толщиной от 1 до 1,5 метра. Археологи надеются найти и другие постройки.
Также при раскопках обнаружили деревянную обложку в кожаном переплете с тиснением. На неё нанесена надпись Summa über das Alte Testament, что в переводе с немецкого означает «Краткое содержание Ветхого завета». На обложке сохранились латунные застёжки. Находка предварительно датируется 17-м веком или началом 18-го.
Раскопки проводят специалисты Института истории материальной культуры РАН совместно с калининградской компанией «Наследие». Крепость Фридрихсбург основана в 1657 году по приказу великого курфюрста Фридриха Вильгельма для контроля реки Прегель.
В 1697 году крепость Фридрихсбург трижды посетил Пётр I. Здесь он изучал фортификацию и бомбардирское дело. После возвращения в Россию по его приказу на острове Котлин было построено несколько фортов — Кроншлот, Цитадель и Александр-шанец. Образцом для них служила крепость Фридрихсбург.
В середине XIX века она была модернизирована и включена в состав второго вального обвода Кёнигсберга. В 1910 году крепость перестала быть военным объектом, и ее снесли. Доныне сохранились построенные в 1852 году ворота и кирпичная казарма у восточной оборонительной стены юго-восточного бастиона.