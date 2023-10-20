Первый извинявшийся за контент блогера Турала в Петербурге арестован. Ему вменили унижение русских

Московский районный суд Петербурга заключил под стражу 18-летнего Сеймура Мухтарова, которому первым пришлось извиняться в полиции за контент с избиением прохожих. Ему вменяют унижение по национальному признаку.
Об аресте Мухтарова 20 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Два дня назад он был процессуально задержан по делу о возбуждении ненависти либо вражды. По информации «Фонтанки», подозреваемым по статье 282 УК проходит также администратор телеграм-канала «Жизнь бродяги» Турал.
Мухтаров объяснялся с сотрудниками правоохранительных органов ещё 16 октября и заверял, что сам людей не бил, избиения не снимал, а только опубликовал чужой контент для «поднятия актива».
Следствие уверено, что Мухтаров принимал более активное участие в появлении роликов. Согласно материалам, не позднее 15 октября он с компанией с целью унижения чести и достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения «русские» публично угрожал, применял насилие и снимал это на видео у ТРЦ «Континент» на улице Ленсовета. Позже отснятое появилось в канале «Жизнь бродяги».
Следователь настаивал, что Мухтарова необходимо изолировать от общества в СИЗО. Прокуратура Московского района поддержала ходатайство. Юношу арестовали до 17 декабря включительно.
Обновление:
Аналогичное решение суд принял по ходатайству в отношении второго подозреваемого в разжигании вражды. Ему 17 лет, меру пресечения избирали в закрытом режиме.