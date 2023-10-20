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    Первый извинявшийся за контент блогера Турала в Петербурге арестован. Ему вменили унижение русских

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    37 комментариев

    Московский районный суд Петербурга заключил под стражу 18-летнего Сеймура Мухтарова, которому первым пришлось извиняться в полиции за контент с избиением прохожих. Ему вменяют унижение по национальному признаку.

    Об аресте Мухтарова 20 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Два дня назад он был процессуально задержан по делу о возбуждении ненависти либо вражды. По информации «Фонтанки», подозреваемым по статье 282 УК проходит также администратор телеграм-канала «Жизнь бродяги» Турал.

    Мухтаров объяснялся с сотрудниками правоохранительных органов ещё 16 октября и заверял, что сам людей не бил, избиения не снимал, а только опубликовал чужой контент для «поднятия актива».

    Следствие уверено, что Мухтаров принимал более активное участие в появлении роликов. Согласно материалам, не позднее 15 октября он с компанией с целью унижения чести и достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения «русские» публично угрожал, применял насилие и снимал это на видео у ТРЦ «Континент» на улице Ленсовета. Позже отснятое появилось в канале «Жизнь бродяги».

    Следователь настаивал, что Мухтарова необходимо изолировать от общества в СИЗО. Прокуратура Московского района поддержала ходатайство. Юношу арестовали до 17 декабря включительно.

    Обновление:

    Аналогичное решение суд принял по ходатайству в отношении второго подозреваемого в разжигании вражды. Ему 17 лет, меру пресечения избирали в закрытом режиме.

    Мощный пиар маленькому блогу «Жизнь бродяги» сделал глава СК Александр Бастрыкин в официальном телеграм-канале ведомства 15 октября. Проверка по сообщению о распространении в Сети видео с нападениями детей выходцев из Азербайджана на обычных пешеходов на юге Петербурга вылилась в уголовное дело о хулиганстве. В течение двух дней были задержаны шестеро в возрасте от 16 до 18 лет. Администратор Турал скрылся, его отца и братьев начали проверять за возможное укрывательство. Кроме того, СК заступился за уехавшего на СВО фаната «Зенита» Михаила Турканова, который выступил с видеопорицанием нападений и подвергся интернет-атаке.

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    Комментарии 37

    Гость20 Окт 2023 в 18:46
    Неужели, маховик заработал в обратную сторону!
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 18:38
    кто его будет избивать?
    +0−0
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