Первый извинявшийся за контент блогера Турала в Петербурге арестован. Ему вменили унижение русских

Московский районный суд Петербурга заключил под стражу 18-летнего Сеймура Мухтарова, которому первым пришлось извиняться в полиции за контент с избиением прохожих. Ему вменяют унижение по национальному признаку.



Об аресте Мухтарова 20 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Два дня назад он был процессуально задержан по делу о возбуждении ненависти либо вражды. По информации «Фонтанки», подозреваемым по статье 282 УК проходит также администратор телеграм-канала «Жизнь бродяги» Турал.