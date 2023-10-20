    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    765мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.31eur102.63

    В центре Петербурга — транспортный коллапс из-за неработающих светофоров

    5733
    20 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Центр Петербурга днем 20 октября встал в глухих пробках в районе Невского проспекта. Автомобилисты сообщают о проблемах со светофорами.

    В начале первого часа дня перестали работать светофоры на перекрестке Невского и Литейного проспектов, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Пробки скопились во все стороны и держатся до сих пор.

    Фото: «Мегаполис»
    Фото: «Мегаполис»
    Фото: «Мегаполис»
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Яндекс.Пробок», Невский проспект стоит от Перекупного переулка к Литейному проспекту, а в обратную сторону — от Садовой улицы. На Литейном плотно от Кирочной улицы к Невскому, на Владимирском проспекте — от Разъезжей к Невскому. Помимо этого, в сторону Невского стоят Лиговский проспект от улицы Некрасова, Садовая с обеих сторон, набережная Фонтанки.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПробкиСветофор
    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    Гость20 Окт 2023 в 14:40
    Это всё происки Госдепа. Из-за проклятых США все наши беды. Ой-иой. 🫡
    +0−1
    Гость20 Окт 2023 в 14:38
    Так погода испортилась. минус треть светофоров. что вы как понаехавшие, это Питер, детка
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close