В центре Петербурга — транспортный коллапс из-за неработающих светофоров

Центр Петербурга днем 20 октября встал в глухих пробках в районе Невского проспекта. Автомобилисты сообщают о проблемах со светофорами.
В начале первого часа дня перестали работать светофоры на перекрестке Невского и Литейного проспектов, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Пробки скопились во все стороны и держатся до сих пор.
По данным «Яндекс.Пробок», Невский проспект стоит от Перекупного переулка к Литейному проспекту, а в обратную сторону — от Садовой улицы. На Литейном плотно от Кирочной улицы к Невскому, на Владимирском проспекте — от Разъезжей к Невскому. Помимо этого, в сторону Невского стоят Лиговский проспект от улицы Некрасова, Садовая с обеих сторон, набережная Фонтанки.