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    Петербуржец разбил голову, упав с электросамоката в Парголово

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    24 комментария

    Поездка на электросамокате вечером 18 октября закончилась для жителя Петербурга серьезными травмами и больницей. До этого в похожей ситуации пострадала девочка-подросток.

    В одиннадцатом часу вечера в одну из петербургских больниц доставили 38-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой, легким ушибом головного мозга, переломами челюсти и стенок лобных пазух, ушибленными ранами и множественными ушибами лица, стало известно «Фонтанке» 19 октября. Травмы петербуржец получил при падении с электросамоката на улице Михаила Дудина в Парголово около девяти часов вечера. В результате его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    Утром того же дня, около 8 часов, возле дома 51, корпус 1, по Комендантскому проспекту с электросамоката упала 12-летняя девочка. При падении она ударилась лицом об асфальт и сломала нос. Девочку доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

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    Комментарии 24

    Dmitry_SPB_19 Окт 2023 в 12:58
    Небось к метро летел или от метро по тротуару между пешеходов. Там обычно людно на Парнасе. И хорошо, если больше никто не пострадал.
    +1−0
    Гость19 Окт 2023 в 12:23
    Угар
    +1−0
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