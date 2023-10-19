Петербуржец разбил голову, упав с электросамоката в Парголово

Поездка на электросамокате вечером 18 октября закончилась для жителя Петербурга серьезными травмами и больницей. До этого в похожей ситуации пострадала девочка-подросток.
В одиннадцатом часу вечера в одну из петербургских больниц доставили 38-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой, легким ушибом головного мозга, переломами челюсти и стенок лобных пазух, ушибленными ранами и множественными ушибами лица, стало известно «Фонтанке» 19 октября. Травмы петербуржец получил при падении с электросамоката на улице Михаила Дудина в Парголово около девяти часов вечера. В результате его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Утром того же дня, около 8 часов, возле дома 51, корпус 1, по Комендантскому проспекту с электросамоката упала 12-летняя девочка. При падении она ударилась лицом об асфальт и сломала нос. Девочку доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.