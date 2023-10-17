Подготовка к расстрелу болельщиков в Брюсселе попала на видео

На кадрах видно, как мужчина в яркой куртке собирает и готовит к стрельбе оружие. Первый выстрел он делает в направлении микроавтобуса. Второй — в сторону малолитражки. Неизвестно, пострадали ли находившиеся в этих автомобилях люди. Но водители смогли продолжить движение.

В соцсетях появилось видео, на котором, вероятно, запечатлена подготовка к расстрелу футбольных болельщиков в Брюсселе.

В Сети также есть видео, где похожий мотоциклист уходит от преследующего его автомобиля.

Затем герой ролика садится на мотоцикл и уезжает.

На момент публикации подозреваемый в брюссельском расстреле не задержан.

Напомним, стрельба в Брюсселе произошла в 19:00 по местному времени, за два часа до матча квалификации чемпионата Европы — 2024 Бельгия — Швеция. Гибель двух человек подтверждена, также сообщалось о раненых.

После нападения в соцсетях появился ролик, в котором бородатый мужчина берет на себя ответственность за убийство болельщиков. По данным бельгийского издания Sudinfo La Capitale, мотивом герой ролика называет «месть за мусульман».



Как выяснили бельгийские СМИ, подозреваемый в расстреле футбольных фанатов в Брюсселе и до нападения был известен бельгийским спецслужбам как радикальный исламист.

