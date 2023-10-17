Подготовка к расстрелу болельщиков в Брюсселе попала на видео

В соцсетях появилось видео, на котором, вероятно, запечатлена подготовка к расстрелу футбольных болельщиков в Брюсселе.
На кадрах видно, как мужчина в яркой куртке собирает и готовит к стрельбе оружие. Первый выстрел он делает в направлении микроавтобуса. Второй — в сторону малолитражки. Неизвестно, пострадали ли находившиеся в этих автомобилях люди. Но водители смогли продолжить движение.
Автор: youtube.com/@ViralVids812
Затем герой ролика садится на мотоцикл и уезжает.
В Сети также есть видео, где похожий мотоциклист уходит от преследующего его автомобиля.
Автор: youtube.com/@SCF87
На момент публикации подозреваемый в брюссельском расстреле не задержан.
Напомним, стрельба в Брюсселе произошла в 19:00 по местному времени, за два часа до матча квалификации чемпионата Европы — 2024 Бельгия — Швеция. Гибель двух человек подтверждена, также сообщалось о раненых.
После нападения в соцсетях появился ролик, в котором бородатый мужчина берет на себя ответственность за убийство болельщиков. По данным бельгийского издания Sudinfo La Capitale, мотивом герой ролика называет «месть за мусульман».
Как выяснили бельгийские СМИ, подозреваемый в расстреле футбольных фанатов в Брюсселе и до нападения был известен бельгийским спецслужбам как радикальный исламист.
В Брюсселе после расстрела футбольных болельщиков объявлен максимальный — четвертый — уровень террористической угрозы, сообщили в национальном кризисном центре Бельгии.