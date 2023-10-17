СМИ: подозреваемый в расстреле болельщиков в Брюсселе был известен спецслужбам

Подозреваемый в расстреле футбольных фанатов в Брюсселе и до нападения был известен бельгийским спецслужбам, передает 16 октября ТАСС.



«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — цитирует РИА Новости сообщение издания Sudinfo.



При этом бельгийские власти продолжают считать, что прямой связи между нападением в Брюсселе и ситуацией на Ближнем Востоке нет.



Напомним, стрельба в Брюсселе произошла в 19:00 по местному времени, за два часа до матча квалификации чемпионата Европы-2024 Бельгия — Швеция. Гибель двух человек подтверждена, но, возможно, это не окончательный список жертв. Также сообщалось о раненых.

