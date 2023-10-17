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    СМИ: подозреваемый в расстреле болельщиков в Брюсселе был известен спецслужбам

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    Подозреваемый в расстреле футбольных фанатов в Брюсселе и до нападения был известен бельгийским спецслужбам, передает 16 октября ТАСС.

    «Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — цитирует РИА Новости сообщение издания Sudinfo.

    При этом бельгийские власти продолжают считать, что прямой связи между нападением в Брюсселе и ситуацией на Ближнем Востоке нет.

    Напомним, стрельба в Брюсселе произошла в 19:00 по местному времени, за два часа до матча квалификации чемпионата Европы-2024 Бельгия — Швеция. Гибель двух человек подтверждена, но, возможно, это не окончательный список жертв. Также сообщалось о раненых.

    После нападения в соцсетях появился ролик, в котором бородатый мужчина берет на себя ответственность за убийство болельщиков. По данным бельгийского издания Sudinfo La Capitale, мотивом герой ролика называет «месть за мусульман».

    В Брюсселе после расстрела футбольных болельщиков объявлен максимальный — четвертый — уровень террористической угрозы, сообщили в национальном кризисном центре Бельгии.

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