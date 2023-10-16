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    TikTok удалил 500 000 видео о палестино-израильском конфликте. Потребовалось больше модераторов со знанием языков

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    Социальная сеть TikTok удалила 500 тысяч видео и остановила 8 тысяч прямых трансляций, связанных с палестино-израильском конфликтом. Об этом в понедельник, 16 октября, говорится в заявлении платформы, передает ТАСС.

    «Предотвращения использования функций TikTok для разжигания ненависти введены в качестве временной меры», — говорится в заявлении социальной сети.

    Видеоролики удалили в рамках борьбы с дезинформацией. Китайская соцсеть TikTok объявила о наборе дополнительных модераторов со знанием арабского и иврита для проверки публикуемого контента.

    Как пишет газета Financial Times, cоцсети буквально захлестнули волны дезинформации по палестино-израильскому конфликту.

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    ТикТокПалестино-израильский конфликт
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