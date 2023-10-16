TikTok удалил 500 000 видео о палестино-израильском конфликте. Потребовалось больше модераторов со знанием языков

Социальная сеть TikTok удалила 500 тысяч видео и остановила 8 тысяч прямых трансляций, связанных с палестино-израильском конфликтом. Об этом в понедельник, 16 октября, говорится в заявлении платформы, передает ТАСС.

«Предотвращения использования функций TikTok для разжигания ненависти введены в качестве временной меры», — говорится в заявлении социальной сети.



Видеоролики удалили в рамках борьбы с дезинформацией. Китайская соцсеть TikTok объявила о наборе дополнительных модераторов со знанием арабского и иврита для проверки публикуемого контента.

