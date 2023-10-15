Путин оценил контрнаступление Украины и ход спецоперации: новости СВО за 15 октября

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 октября.

— Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира.

Владимир Путин дал интервью на телеканале «Россия-1» о спецоперации на Украине. Собрали главное из его заявлений:

О контрнаступлении Украины

— Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью.

О ходе спецоперации

— То, что происходит сейчас на всем протяжении [линии] соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления.

Атаки ВСУ

За последние сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область около 95 раз, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Помимо этого, с помощью БПЛА на область сбросили 10 боеприпасов. Обошлось без серьезных последствий.