Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом 14 октября говорится на его сайте.
Парламент страны ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. В оппозиционной Республиканской партии заявили, что принятие статута «в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями».
Премьер-министр Никол Пашинян говорил, что этот шаг Еревана не связан с армяно-российскими отношениями, а направлен на безопасность страны. «Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда стало очевидно, что инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении», — отмечал он.
В Кремле назвали ратификацию Арменией Римского статута «некорректным шагом». Дмитрий Песков добавил, что Москве не хотелось бы, чтобы «когда-то по каким-то причинам президенту [Владимиру Путину] пришлось бы отказаться от визитов в Армению».