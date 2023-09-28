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    Кремль считает «чрезвычайно враждебным» решение Армении по Римскому статуту

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    25 комментариев

    Решение Армении о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является «чрезвычайно враждебным» по отношению к России. Об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Именно МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена.

    «Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками (Римского статута. — Прим. ред.), и Армения прекрасно знает совершенно трудно укладывающееся в голове решение, принятое на основании этого статута. <…> Но Армения — суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участником. Но эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», — сказал Песков.

    Пресс-секретарь президента добавил, что ему неизвестны детали предложения Армении о двухстороннем соглашении, которое нацелено «развеять опасения» России. Его предложил подписать представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян 28 сентября, передает ТАСС. При этом Киракосян отметил, что, даже если Россия откажется, вопрос об аресте Владимира Путина в Армении «является неразумным».

    Армения подписала Римский статут в 1999 году. 1 сентября 2023 года правительство направило в парламент проект ратификации статута. Как сообщал армянский МИД, ратификацией страна хочет привлечь к ответственности Азербайджан.

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    Комментарии 25

    chip128 Сен 2023 в 15:41
    Что думает по этому поводу Марго Симоньян, осуждает политику своих земляков?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 15:37
    Очень странно. Я довольно часто хожу мимо Кремля, расположенного в самом сердце нашей Великой Родины и всего полгода назад не видел, чтобы седой Кремль хоть капельку негодовал, хотя уже тогда этот самый Римский статут был по самые помидоры ратифицирован даже такими братскими странами, как ЮАР унд Бразилия. Совершенно это Кремль не колыхало, это было ему явно по барабану. А что такое случилось, что теперь родной Кремль стал серчать? Недоумеваю. Подскажите, плз.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 15:24
    Си Цзиньпин встретился с исполняющим обязанности президента Олимпийского совета Азии Раджой Рандхиром Сингхом(2023-09-22)
    +0−0
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