Кремль считает «чрезвычайно враждебным» решение Армении по Римскому статуту

Решение Армении о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является «чрезвычайно враждебным» по отношению к России. Об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Именно МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена.



«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками (Римского статута. — Прим. ред.), и Армения прекрасно знает совершенно трудно укладывающееся в голове решение, принятое на основании этого статута. <…> Но Армения — суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участником. Но эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», — сказал Песков.

