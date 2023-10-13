В Мюнхене членам еврейской общины рекомендовали не носить иудейские символы

Членам еврейской общины в Мюнхене в ближайшие дни не стоит носить иудейские символы, следует избегать пропалестинских демонстраций, а также вести себя неприметно. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ, которые получили рассылку городской еврейской общины.

«Будьте внимательны, ведите себя неприметно, избегайте пропалестинских демонстраций и открытого ношения израильских и еврейских символов», — говорится в рассылке.



До этого ХАМАС призвал своих сторонников провести по всему миру протестные шествия.