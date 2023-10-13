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    V1: боец ЧВК «Вагнер» и участник спецоперации погиб в ДТП под Волгоградом

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    35 комментариев

    В ДТП под Волгоградом погиб участник спецоперации на Украине, 43-летний боец ЧВК «Вагнер» Павел Глазин. Он вернулся в родной Калач-на-Дону и таксовал по ночам. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает местное издание V1.RU.

    В полиции рассказали, что ДТП произошло в 00:15 — столкнулись на одной из улиц города Калач-на-Дону автомобили Renault и Audi A4. В результате ДТП скончался от полученных травм 43-летний водитель Renault. Пассажира Renault и 22-летнюю девушку, управлявшую Audi, доставили в больницу.

    Как пишет V1, в аварии скончался участник спецоперации на Украине Павел Глазин. Он вернулся домой и устроился в такси.

    «Павел — наш местный, жил в Калаче-на-Дону, ушел на СВО. В «Вагнере» был, но он к криминалу никакого отношения не имеет. Абсолютно положительный парень. У него дочка, сынок взрослый. Такая трагедия... Он на СВО награды получил, отслужил и вот — вернулся домой, таксовал», — рассказали V1.RU знакомые мужчины.

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    Комментарии 35

    Гость13 Окт 2023 в 16:45
    а в чем проблем?
    +0−0
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