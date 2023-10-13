V1: боец ЧВК «Вагнер» и участник спецоперации погиб в ДТП под Волгоградом

В ДТП под Волгоградом погиб участник спецоперации на Украине, 43-летний боец ЧВК «Вагнер» Павел Глазин. Он вернулся в родной Калач-на-Дону и таксовал по ночам. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает местное издание V1.RU.

В полиции рассказали, что ДТП произошло в 00:15 — столкнулись на одной из улиц города Калач-на-Дону автомобили Renault и Audi A4. В результате ДТП скончался от полученных травм 43-летний водитель Renault. Пассажира Renault и 22-летнюю девушку, управлявшую Audi, доставили в больницу.



Как пишет V1, в аварии скончался участник спецоперации на Украине Павел Глазин. Он вернулся домой и устроился в такси.

