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    От уроненного тралом экскаватора на съезде КАД пострадали две машины и один человек

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Стали известны подробности аварии со строительной техникой на съезде с КАД на севере Петербурга. Движение по нему перекрыто.

    Около 12:30 11 октября на одном из съездов развязки КАД с Приморским шоссе на 1-м километре кольцевой водитель трала, перевозивший экскаватор, не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате экскаватор упал с платформы на проезжую часть, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями: «Пежо» и «Ладой».

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    В аварии пострадал один человек. На месте работают ГИБДД, скорая и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Движение по съезду с внешнего кольца КАД в сторону Петербурга полностью перекрыто. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце растянулся почти на 4 км.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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