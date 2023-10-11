От уроненного тралом экскаватора на съезде КАД пострадали две машины и один человек

Стали известны подробности аварии со строительной техникой на съезде с КАД на севере Петербурга. Движение по нему перекрыто.

Около 12:30 11 октября на одном из съездов развязки КАД с Приморским шоссе на 1-м километре кольцевой водитель трала, перевозивший экскаватор, не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате экскаватор упал с платформы на проезжую часть, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями: «Пежо» и «Ладой».