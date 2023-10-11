Младшеклассник попал под машину, переезжая Туполевскую на электросамокате

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Приморском районе города, в котором пострадал несовершеннолетний самокатчик. Он угодил под колеса автомобиля на пешеходном переходе.
В 16:20 10 октября неподалеку от дома 9 по Комендантскому проспекту 51-летняя петербурженка, следуя на автомобиле Ford Kuga по Туполевской улице от проспекту Сизова к Комендантскому, сбила 9-летнего мальчика на электросамокате, сообщает 11 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Третьеклассник пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с самоката.
В результате ребенок получил переломы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего полиция проводит проверку. Известно, что водитель автомобиля за 2023 год привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД 19 раз.