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    Младшеклассник попал под машину, переезжая Туполевскую на электросамокате

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    Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Приморском районе города, в котором пострадал несовершеннолетний самокатчик. Он угодил под колеса автомобиля на пешеходном переходе.

    В 16:20 10 октября неподалеку от дома 9 по Комендантскому проспекту 51-летняя петербурженка, следуя на автомобиле Ford Kuga по Туполевской улице от проспекту Сизова к Комендантскому, сбила 9-летнего мальчика на электросамокате, сообщает 11 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Третьеклассник пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с самоката.

    В результате ребенок получил переломы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего полиция проводит проверку. Известно, что водитель автомобиля за 2023 год привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД 19 раз.

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    Комментарии 5

    Гость11 Окт 2023 в 12:24
    Шо? Опять?
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