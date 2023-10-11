Кот в мешке. Сервал Тед из Ленинградского зоопарка оценил новое убежище

Сервалу Теду из Ленинградского зоопарка киперы подарили тканевый домик. Посмотрите, как кустарниковый кот обживается в нем.
Видео, как Тед оценивает и присваивает новое убежище, Ленинградский зоопарк поделился в своих соцсетях 10 октября. Как пояснили в пресс-службе, у кошачьих железы, выделяющие пахучий секрет, расположены в области щек и подбородка. Так что потеревшись мордочкой обо что-то Тед как бы официально заявляет, что это его собственность.
Теперь новый домик стал любимым спальным местом роскошного сервала.