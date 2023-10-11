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    Кот в мешке. Сервал Тед из Ленинградского зоопарка оценил новое убежище

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    Ленинградский зоопарк

    Сервалу Теду из Ленинградского зоопарка киперы подарили тканевый домик. Посмотрите, как кустарниковый кот обживается в нем.

    Видео, как Тед оценивает и присваивает новое убежище, Ленинградский зоопарк поделился в своих соцсетях 10 октября. Как пояснили в пресс-службе, у кошачьих железы, выделяющие пахучий секрет, расположены в области щек и подбородка. Так что потеревшись мордочкой обо что-то Тед как бы официально заявляет, что это его собственность.

    Теперь новый домик стал любимым спальным местом роскошного сервала.

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