Улицу Маяковского и набережную Мойки ограничат из-за работ

Работы на сетях и ремонт дороги с 12 октября ограничат движение транспорта на нескольких улицах в центре Петербурга. Об этом 10 октября предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



До 14 октября ограничат проезд по улице Маяковского у Ковенского переулка. Там будут прокладывать кабель.