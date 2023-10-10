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    Улицу Маяковского и набережную Мойки ограничат из-за работ

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    Работы на сетях и ремонт дороги с 12 октября ограничат движение транспорта на нескольких улицах в центре Петербурга. Об этом 10 октября предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

    До 14 октября ограничат проезд по улице Маяковского у Ковенского переулка. Там будут прокладывать кабель.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А до 29 октября из-за дорожного покрытия на Нижнем Лебяжьем мосту ограничат движение по самой переправе, набережной Мойки от Пантелеймоновского моста до Нижнего Лебяжьего моста и Пантелеймоновскому мосту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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