Стали известны предварительные причины смерти девочки, которую лечили после вакцинации

«Фонтанка» выяснила первые результаты экспертизы тела девочки, которая скончалась в поликлинике Калининского района, а до этого проходила лечение в связи с осложнениями после вакцинации. По мнению специалистов, ребенок умер в результате «внезапной сердечной смерти».



Экспертиза на этом не закончена. В течение месяца специальной комиссией будет установлена причина, по которой сердце девочки перестало биться.

Дочь гражданки Узбекистана умерла два дня назад в присутствии врачей. С 28 сентября по 6 октября ребенок провел в стационаре больницы Святой Марии Магдалины после вакцинации адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной. После того, как мать вернулась с дочерью домой, малышке стало плохо. Врачи скорой посоветовали обратиться в поликлинику по месту жительства. Там ребенок и умер.