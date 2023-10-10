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    Стали известны предварительные причины смерти девочки, которую лечили после вакцинации

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    «Фонтанка» выяснила первые результаты экспертизы тела девочки, которая скончалась в поликлинике Калининского района, а до этого проходила лечение в связи с осложнениями после вакцинации. По мнению специалистов, ребенок умер в результате «внезапной сердечной смерти».

    Экспертиза на этом не закончена. В течение месяца специальной комиссией будет установлена причина, по которой сердце девочки перестало биться.

    Дочь гражданки Узбекистана умерла два дня назад в присутствии врачей. С 28 сентября по 6 октября ребенок провел в стационаре больницы Святой Марии Магдалины после вакцинации адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной. После того, как мать вернулась с дочерью домой, малышке стало плохо. Врачи скорой посоветовали обратиться в поликлинику по месту жительства. Там ребенок и умер.

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