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    Актёр Джексон Энтони умер через год после ДТП со слоном

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    Актёр Джексон Энтони, хорошо известный на Шри-Ланке, умер 9 октября в больнице, где лечился после ДТП. В прошлом году автомобиль, в котором он ехал, врезался в дикого слона.

    Как сообщает The Island 10 октября, актер скончался в отделении интенсивной терапии Национальной больницы Коломбо. Ему было 65 лет. Похороны намечены на четверг.

    Джексон Энтони, по данным издания, попал в больницу 2 июля 2022 года после аварии. В регионе Талава он ехал в машине с братом и еще одним человеком, и автомобиль столкнулся со слоном.

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    ДТПДТП с животнымАктер погибШри-Ланка
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