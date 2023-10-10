Актёр Джексон Энтони умер через год после ДТП со слоном

Актёр Джексон Энтони, хорошо известный на Шри-Ланке, умер 9 октября в больнице, где лечился после ДТП. В прошлом году автомобиль, в котором он ехал, врезался в дикого слона.



Как сообщает The Island 10 октября, актер скончался в отделении интенсивной терапии Национальной больницы Коломбо. Ему было 65 лет. Похороны намечены на четверг.



Джексон Энтони, по данным издания, попал в больницу 2 июля 2022 года после аварии. В регионе Талава он ехал в машине с братом и еще одним человеком, и автомобиль столкнулся со слоном.

