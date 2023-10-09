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    Спецоперация на Украине

    Украина трижды пыталась закрепиться на Запорожской АЭС: новости СВО за 9 октября

    Главные события последних суток

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    Глава ГУР Минобороны Украины рассказал подробности о попытках захвата ЗАЭС
    Глава ГУР Минобороны Украины рассказал подробности о попытках захвата ЗАЭСФото: Артём Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 октября.

    В Еврокомиссии рассказали, скажется ли израильский конфликт на помощи Украине

    Палестино-израильский конфликт не окажет влияния на ту помощь, которую получает Украина. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

    — Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС, в этом нет ни грамма сомнения, — передает ТАСС слова Мамера.

    Так он отреагировал на вопрос о том, как ситуация в Израиле скажется на европейские поставки оружия Украине. Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил о том, что ЕС предоставил военную помощь Украине на 85 миллиардов евро.

    Украина трижды пыталась закрепиться на Запорожской АЭС

    Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о попытках захвата Запорожской АЭС украинскими военными. О трех безуспешных попытках он рассказал журналу NV.ua.

    Как сообщает издание, первую операцию спецназовцы провели в августе 2022 года. Тогда военные ГУР пересекли Каховское водохранилище на лодках, чтобы создать плацдарм на левом берегу Днепра. Спецназовцы высадились неподалеку от Энергодара, но не смогли закрепиться и отступили.

    После этого главное управление разведки провело еще две операции, даты которых Буданов не уточнил. В одной из них принимали участие бойцы Иностранного легиона. Третья попытка была сорвана российскими военными, которые поставили военную технику на берегу Днепра.

    По мнению Буданова, попытки были неуспешны из-за управленческих и исполнительных проблем.

    Зеленский снял с должности командующего силами теробороны ВСУ

    Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. Вместо него назначен Анатолий Баргилевич, сообщает ТАСС.

    Уволенный Танцюра командовал теробороной с 15 мая 2022 года. О причинах его отставки не сообщается. Назначенный на должность Баргилевич с 2022 года был начальником штаба восточной группировки войск, ранее занимал пост замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.

    В Кремле рассказали, как ситуация в Израиле отразится на СВО

    В Кремле впервые отреагировали на обострение на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с тревогой наблюдают за тем, что происходит в Израиле. Он считает, что ситуацию срочно надо выводить в мирное русло.

    Что касается влияния конфликта на СВО, то по мнению Пескова, ситуация на Ближнем Востоке никак не скажется на спецоперации.

    — СВО — это самостоятельный процесс, который реализуют ВС РФ с указаниями Верховного главнокомандующего, там всё идет по плану. Ситуация в Израиле — это совсем другие события, — заявил Дмитрий Песков.

    VEON окончательно ушел из России

    Компания VEON закрыла сделку по продаже «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») российскому менеджменту. Информация об этом опубликована на сайте компании.

    В компании добавили, что сделка не предусматривает договоренностей об обратном выкупе, что означает полный уход с российского рынка.

    Veon — телекоммуникационный холдинг, который насчитывает абонентскую базу в около 200 миллионов человек. После ухода из России компания обещала развиваться на рынках Пакистана, Бангладеша, Узбекистана, Кыргызстана и Украины.

    Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова* обвиняют в госизмене

    ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего адвоката и знатока интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова* — он обвиняется в госизмене из-за участия в боевых действиях на стороне Украины.

    — Задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича* к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

    По версии ФСБ, после начала спецоперации Новиков* покинул Россию и вступил в ряды украинской теробороны. Сейчас он, как заявляют в ведомстве, «прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой».

    * Признан Минюстом РФ иноагентом.

    Глава ГУР Минобороны Украины рассказал подробности о попытках захвата ЗАЭС
    Глава ГУР Минобороны Украины рассказал подробности о попытках захвата ЗАЭСФото: Артём Устюжанин / E1.RU

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