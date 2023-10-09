Пионерскую ограничат для проезда на полтора года

Ремонт дороги, работы на сетях и пешеходная галерея с 10–11 октября изменят схему движения в Адмиралтейском, Петроградском и Пушкинском районах Петербурга. Об этом 9 октября сообщает административно-техническая инспекция.



С 10 по 19 октября ограничат движение по Мало-Калинкину мосту. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.