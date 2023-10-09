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    Пионерскую ограничат для проезда на полтора года

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    Ремонт дороги, работы на сетях и пешеходная галерея с 10–11 октября изменят схему движения в Адмиралтейском, Петроградском и Пушкинском районах Петербурга. Об этом 9 октября сообщает административно-техническая инспекция.

    С 10 по 19 октября ограничат движение по Мало-Калинкину мосту. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Из-за размещения пешеходной галереи с 11 октября 2023 года по 3 марта 2025 года ограничат проезд по Пионерской улице от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Пушкине с 11 по 14 октября для прокладки инженерных сетей ограничат движение по Учхозной улице от Гумилевской улицы до Анциферовской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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