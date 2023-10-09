Водитель «Ниссана» догнал грузовик и погиб в кювете на Московском шоссе

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии с грузовиком, произошедшей в Пушкинском районе Петербурга вечером 8 октября. В ней погиб один человек, и еще один — пострадал.



ДТП случилось около 18:10 у дома 14 по Московскому шоссе в Шушарах, сообщает 9 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На повороте к магазину 42-летний водитель Nissan Almera, ехавший от КАД в сторону области, выбрал неверную дистанцию до впереди идущего грузовика DAF и столкнулся с его прицепом. После этого «Ниссан» съехал в кювет.