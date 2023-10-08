В Петербурге ищут школьницу с голубыми волосами, пропавшую два дня назад

В Петербурге второй день ищут юную жительницу Красносельского района, которая ушла в школу и не вернулась.
Заявка о поиске пропавшей 15-летней школьницы накануне опубликована в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», 7-го числа она не найдена. По информации «Фонтанки», о пропаже девятиклассницы поздним вечером пятницы в полицию заявила мать.
Девочка ушла из дома на Ленинском проспекте в школу, которая находится неподалёку, но на уроках так и не появилась. По словам матери, дочь не склонна к затяжным прогулкам без объяснения причин, и до этого так переживать о ней не приходилось.
Школьница уходила в белой рубашке, чёрных брюках и пиджаке, при себе был чёрный рюкзак. Из примет: рост 173 см, тёмно-карие глаза и голубые волосы.