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    В Петербурге ищут школьницу с голубыми волосами, пропавшую два дня назад

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    В Петербурге второй день ищут юную жительницу Красносельского района, которая ушла в школу и не вернулась.

    Заявка о поиске пропавшей 15-летней школьницы накануне опубликована в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», 7-го числа она не найдена. По информации «Фонтанки», о пропаже девятиклассницы поздним вечером пятницы в полицию заявила мать.

    Девочка ушла из дома на Ленинском проспекте в школу, которая находится неподалёку, но на уроках так и не появилась. По словам матери, дочь не склонна к затяжным прогулкам без объяснения причин, и до этого так переживать о ней не приходилось.

    Школьница уходила в белой рубашке, чёрных брюках и пиджаке, при себе был чёрный рюкзак. Из примет: рост 173 см, тёмно-карие глаза и голубые волосы.

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