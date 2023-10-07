«С днем рождения!» Студенты превратились в карту России и поздравили Путина на Дворцовой

В центре Петербурга студенты и волонтеры вышли на Дворцовую площадь, чтобы поздравить президента РФ Владимира Путина с днем рождения. 7 октября главе государства исполнился 71 год.
Как сообщили в пресс-службе региональной «Единой России», участие в акции приняли «тысячи активистов» «Молодой гвардии Единой России». «Совместно с «Волонтерской ротой» и студентами вузов и ссузов они выстроились на главной площади родного города президента в форму российского триколора», — рассказали в партии.
Активисты выстроились в один большой российский флаг с надписью «Путин». Отметим, что форма этого флага – своеобразная, ведь Крым и новые регионы на нем еще надо поискать.
Путина ранее уже поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. День рождения российский лидер отмечает на работе, он уже принял участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.