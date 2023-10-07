«Папа сошёл с ума». Фельдшера психиатрической бригады подозревают в убийстве 8-летнего сына в Купчино

Уголовное дело об убийстве возбуждено во Фрунзенском районе Петербурга после гибели 8-летнего ребёнка в собственной квартире. Под подозрением отец, которого спасают врачи, стало известно «Фонтанке» 7 октября.



Экстренные службы в девятиэтажку на Софийской улице накануне около половины десятого часа вечера вызвала 34-летняя женщина после звонка от сына-второклассника. Испуганный мальчик успел сказать, что отец, с которым он оставался дома, сошёл с ума и всё крушит.



Ребёнка нашли на кухне с ножевыми ранами живота и рук. Медикам оставалось констатировать смерть. Его 45-летний отец также был ранен. Он госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в тяжёлом состоянии.

