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    Россия вводит особый порядок въезда для граждан Украины

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    2 комментария

    Россия вводит особый порядок въезда для граждан Украины, сообщает 6 октября ТАСС со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.

    Уточняется, что новые правила начнут действовать с полуночи 16 октября. Украинцы смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево.

    ТАСС уточняет, что это «временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян в сложивших геополитических условиях».

    Новые правила распространяются на всех граждан Украины старше 14 лет и на детей до 14 лет, следующих в сопровождении взрослых граждан иностранных государств.

    Украинских детей младше 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении граждан России, это не касается.

    Отдельно оговаривается, что для граждан Украины, находящихся на территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, в том числе в зоне СВО, сохраняется действующий порядок.

    «Они въезжают в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми субъектами и сопредельными территориями», — сказано в сообщении ТАСС.

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    Гость06 Окт 2023 в 20:42
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