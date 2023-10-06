Россия вводит особый порядок въезда для граждан Украины, сообщает 6 октября ТАСС со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.



Уточняется, что новые правила начнут действовать с полуночи 16 октября. Украинцы смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево.



ТАСС уточняет, что это «временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян в сложивших геополитических условиях».



Новые правила распространяются на всех граждан Украины старше 14 лет и на детей до 14 лет, следующих в сопровождении взрослых граждан иностранных государств.

