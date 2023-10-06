Россия вводит особый порядок въезда для граждан Украины, сообщает 6 октября ТАСС со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.
Уточняется, что новые правила начнут действовать с полуночи 16 октября. Украинцы смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево.
ТАСС уточняет, что это «временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян в сложивших геополитических условиях».
Новые правила распространяются на всех граждан Украины старше 14 лет и на детей до 14 лет, следующих в сопровождении взрослых граждан иностранных государств.
Украинских детей младше 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении граждан России, это не касается.
Отдельно оговаривается, что для граждан Украины, находящихся на территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, в том числе в зоне СВО, сохраняется действующий порядок.
«Они въезжают в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми субъектами и сопредельными территориями», — сказано в сообщении ТАСС.