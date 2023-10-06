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    Въезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют на одну ночь

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    Строительные работы на одну ночь закроют один из съездов на развязке Западного скоростного диаметра Петербурга с Благодатной улицей. Движение будет перекрыто с вечера субботы до раннего утра воскресенья.

    С 23:00 7 октября до 06:00 8 октября будет закрыто движение по въезду на ЗСД с Благодатной улицы в сторону южной развязки с КАД, сообщает 6 октября пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Причиной станут работы по строительству Витебской развязки.

    Информация о перекрытии будет выведена на табло и знаки переменной информации. Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования знаков и указателей и выбирать скорость, позволяющую контролировать движение.

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    ПетербургЗСДПерекрытия движения
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