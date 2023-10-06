Въезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют на одну ночь

Строительные работы на одну ночь закроют один из съездов на развязке Западного скоростного диаметра Петербурга с Благодатной улицей. Движение будет перекрыто с вечера субботы до раннего утра воскресенья.



С 23:00 7 октября до 06:00 8 октября будет закрыто движение по въезду на ЗСД с Благодатной улицы в сторону южной развязки с КАД, сообщает 6 октября пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Причиной станут работы по строительству Витебской развязки.