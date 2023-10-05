WSJ: американский F-16 сбил в Сирии турецкий беспилотник

Американский истребитель сбил турецкий беспилотник в Сирии, сообщает 5 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По данным WSJ, американские военные знали о принадлежности БПЛА, когда наносили удар. По словам собеседника издания, дрон был сбит во время проведения некой операции неподалеку. WSJ уточняет, что в Сирии сейчас действуют около 900 американских военнослужащих, которые совместно с курдскими вооруженными формированиями ведут борьбу с «Исламским государством».
Как раз сегодня Национальная разведывательная организация Турции (MIT) проводила в Сирии операцию против рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Стамбуле считают экстремистской. Об этом 5 октября сообщало ТАСС.
Напоминаем, что и США, и Турция входят в НАТО, что делает этот эпизод нападением на союзника по блоку.
Впрочем, в Минобороны Турции заявили агентству Reuters, что дрон не принадлежит «армейским силам», но на вопрос, чей он — не ответили.