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    WSJ: американский F-16 сбил в Сирии турецкий беспилотник

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    Американский истребитель сбил турецкий беспилотник в Сирии, сообщает 5 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

    По данным WSJ, американские военные знали о принадлежности БПЛА, когда наносили удар. По словам собеседника издания, дрон был сбит во время проведения некой операции неподалеку. WSJ уточняет, что в Сирии сейчас действуют около 900 американских военнослужащих, которые совместно с курдскими вооруженными формированиями ведут борьбу с «Исламским государством».

    Как раз сегодня Национальная разведывательная организация Турции (MIT) проводила в Сирии операцию против рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Стамбуле считают экстремистской. Об этом 5 октября сообщало ТАСС.

    Напоминаем, что и США, и Турция входят в НАТО, что делает этот эпизод нападением на союзника по блоку.

    Впрочем, в Минобороны Турции заявили агентству Reuters, что дрон не принадлежит «армейским силам», но на вопрос, чей он — не ответили.

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