Съезд с КАД на Парашютную закроют на неделю для ремонта

Дорожные работы на семь дней закроют один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга и Парашютной улицы. Там восстановят дорожное покрытие.

С 13 по 19 октября на 12-м километре КАД будет полностью перекрыто движение по съезду с внешнего кольца на Парашютную улицу, сообщает 5 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объехать его можно будет через ближайшие развязки кольцевой и улично-дорожную сеть Петербурга.