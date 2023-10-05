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    Съезд с КАД на Парашютную закроют на неделю для ремонта

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы на семь дней закроют один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга и Парашютной улицы. Там восстановят дорожное покрытие.

    С 13 по 19 октября на 12-м километре КАД будет полностью перекрыто движение по съезду с внешнего кольца на Парашютную улицу, сообщает 5 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объехать его можно будет через ближайшие развязки кольцевой и улично-дорожную сеть Петербурга.

    На съезде заменят верхний слой основания дорожной одежды, уложат армирующую стальную сетку, нижнее покрытие и верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановят бордюрный камень и отбойники и нанесут разметку. Работы проведут в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной проектируемой дороги к аэродрому «Левашово». Выполнит их АО «АБЗ-Дорстрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДПерекрытия движения
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