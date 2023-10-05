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    Начальника ГИБДД Московского района, обвиняемого во взятках, суд не пустил на работу, но кататься на такси не запретил

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    Октябрьский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для начальника ГИБДД Московского района, обвиняемого в получении взяток.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 октября, по версии следствия, подполковник Дмитрий Аведиков с октября 2022 года якобы заключил негласное соглашение с «Яндекс.Такси»: за то, что его подчиненные закрывали глаза на нарушение сотрудниками сервиса правил дорожного движения, сам полицейский пользовался такси премиальных марок бесплатно. Обвиняемый якобы за год накатал на 27 300 рублей.

    Фото: 47news
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    Также следствие уверено, что благосклонностью Аведикова пользовался еще один сервис такси. Сумма оказанных услуг составила порядка 180 тысяч рублей.

    Полицейский был задержан 3 октября. В его доме и на рабочем месте были проведены обыски.

    Суд избрал Аведикову запрет определённых действий на период предварительного следствия. Подполковнику нельзя будет общаться с коллегами (как действующими, так и бывшими) по ГИБДД Московского района и всего главка. Ему нельзя будет заходить в Интернет, вести переговоры и отправлять письма. А также посещать рабочее место.

    Фото: 47news

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