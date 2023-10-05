Начальника ГИБДД Московского района, обвиняемого во взятках, суд не пустил на работу, но кататься на такси не запретил

Октябрьский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для начальника ГИБДД Московского района, обвиняемого в получении взяток.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 октября, по версии следствия, подполковник Дмитрий Аведиков с октября 2022 года якобы заключил негласное соглашение с «Яндекс.Такси»: за то, что его подчиненные закрывали глаза на нарушение сотрудниками сервиса правил дорожного движения, сам полицейский пользовался такси премиальных марок бесплатно. Обвиняемый якобы за год накатал на 27 300 рублей.
Также следствие уверено, что благосклонностью Аведикова пользовался еще один сервис такси. Сумма оказанных услуг составила порядка 180 тысяч рублей.
Полицейский был задержан 3 октября. В его доме и на рабочем месте были проведены обыски.
Суд избрал Аведикову запрет определённых действий на период предварительного следствия. Подполковнику нельзя будет общаться с коллегами (как действующими, так и бывшими) по ГИБДД Московского района и всего главка. Ему нельзя будет заходить в Интернет, вести переговоры и отправлять письма. А также посещать рабочее место.