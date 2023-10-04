Две недели улицы Петербурга будут перекрывать для съемок кино про Онегина и автомобиль

Съемки двух художественных фильмов с 7 по 22 октября будут перекрывать движение и запрещать парковку в центре Петербурга и на Васильевском острове. Об этом 4 октября предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.



Для съемок фильма «Онегин» будут закрывать движение транспорта на следующих улицах: