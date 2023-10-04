Две недели улицы Петербурга будут перекрывать для съемок кино про Онегина и автомобиль

Съемки двух художественных фильмов с 7 по 22 октября будут перекрывать движение и запрещать парковку в центре Петербурга и на Васильевском острове. Об этом 4 октября предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.
Для съемок фильма «Онегин» будут закрывать движение транспорта на следующих улицах:
- с 06:00 до 23:59 7 октября — в Тучковом переулке от набережной Макарова до Среднего проспекта
В. О.;
- с 12:00 до 23:00 8 октября — на улице Зодчего Росси;
- с 16:00 до 22:00 8 октября (но не более
15 минутв течение часа) — на площади Островского у дома 6со стороны улицы Зодчего Росси.
Также на нескольких улицах запретят парковаться:
- с 00:00 до 23:00 7 октября — на
15-йлинии В. О. от Большого проспекта В. О.до набережной Лейтенанта Шмидта и нечетной стороне набережной Лейтенанта Шмидта от 15-йлинии В. О. до 16-йлинии В. О.;
- с 00:00 до 23:59 7 октября — в Тучковом переулке от набережной Макарова до Среднего проспекта
В. О.и на четной стороне набережной Макарова от Тучкова переулка до Среднего проспекта В. О.;
- с 00:00 до 23:00 8 октября — на улице Зодчего Росси.
А для съемок мини-сериала об автомобиле HOT ROD in the CITY Saint-Petersburg в период с 08:00 до 13:00 7, 8, 14, 15, 21 и 22 октября будут перекрывать улицу Жуковского от