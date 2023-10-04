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    Две недели улицы Петербурга будут перекрывать для съемок кино про Онегина и автомобиль

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    Съемки двух художественных фильмов с 7 по 22 октября будут перекрывать движение и запрещать парковку в центре Петербурга и на Васильевском острове. Об этом 4 октября предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.

    Для съемок фильма «Онегин» будут закрывать движение транспорта на следующих улицах:

    • с 06:00 до 23:59 7 октября — в Тучковом переулке от набережной Макарова до Среднего проспекта В. О.;
    • с 12:00 до 23:00 8 октября — на улице Зодчего Росси;
    • с 16:00 до 22:00 8 октября (но не более 15 минут в течение часа) — на площади Островского у дома 6 со стороны улицы Зодчего Росси.
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    Также на нескольких улицах запретят парковаться:

    • с 00:00 до 23:00 7 октября — на 15-й линии В. О. от Большого проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта и нечетной стороне набережной Лейтенанта Шмидта от 15-й линии В. О. до 16-й линии В. О.;
    • с 00:00 до 23:59 7 октября — в Тучковом переулке от набережной Макарова до Среднего проспекта В. О. и на четной стороне набережной Макарова от Тучкова переулка до Среднего проспекта В. О.;
    • с 00:00 до 23:00 8 октября — на улице Зодчего Росси.

    А для съемок мини-сериала об автомобиле HOT ROD in the CITY Saint-Petersburg в период с 08:00 до 13:00 7, 8, 14, 15, 21 и 22 октября будут перекрывать улицу Жуковского от дома 12 до дома 22 и улицу Маяковского от дома 7/27 до дома 9/16. Движение будут останавливать не более чем на 15 минут в час.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияКиносъемки
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