На юге Петербурга трактор неловким маневром уронил знаки и светофоры

Камера регистратора зафиксировала момент, в который водитель трактора на перекрестке в Красносельском районе Петербурга пытался уехать со встречной полосы. Итогом стали две обрушенные опоры.

Видео 1 октября опубликовано в паблике «ДТП и ЧП». По словам свидетелей, на записи запечатлен перекресток Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова. Каким-то образом водитель трактора оказался на встречной полосе и решил вернуться на свою по пешеходному переходу.