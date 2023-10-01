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    На юге Петербурга трактор неловким маневром уронил знаки и светофоры

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    Камера регистратора зафиксировала момент, в который водитель трактора на перекрестке в Красносельском районе Петербурга пытался уехать со встречной полосы. Итогом стали две обрушенные опоры.

    Видео 1 октября опубликовано в паблике «ДТП и ЧП». По словам свидетелей, на записи запечатлен перекресток Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова. Каким-то образом водитель трактора оказался на встречной полосе и решил вернуться на свою по пешеходному переходу.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

    Габариты трактора оказались неподходящими для подобных маневров. Какой-то частью водитель задел опоры светофоров и дорожных знаков и утянул их за собой.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», затора на перекрестке нет.

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